خبير: إدارة التكنولوجيا بمسؤولية ضرورة لحماية النشء

أكد محمد عزام، خبير التكنولوجيا والمعلومات، أن توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال والنشء أصبح من القضايا التي تحظى باهتمام كبير لدى المجتمعات، موضحًا أن العالم يعيش واقعًا جديدًا يجمع بين الجانب المادي والجانب الافتراضي المرتبط به.

التوعية الرقمية بدلًا من المنع

وأوضح عزام، خلال صباح الخير يا مصر، أن عدم إدارة التكنولوجيا بطريقة مسؤولة قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، مشيرًا إلى أن وضع التشريعات المنظمة للتكنولوجيا أصبح أمرًا معقدًا، كما أن تطبيقها يمثل تحديًا أكبر.

وأضاف أن منع التكنولوجيا عن الشباب وصغار السن قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل أكثر ضررًا، خاصة مع غياب الوعي الكافي بالمخاطر الرقمية، مؤكدًا أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وتدريب الأطفال والنشء على الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.