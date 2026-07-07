وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتوجه إلى جنيف للمشاركة في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي

غادر المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القاهرة مساء اليوم، متوجهًا إلى مدينة جنيف في سويسرا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، والذي يتضمن رئاسة مصر لأعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Forum 2026)، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بالشراكة مع أكثر من 50 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة، وبمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات التقنية والأوساط الأكاديمية والشباب والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

ويُعد المنتدى المنصة الدولية الرئيسية المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتعزيز التعاون الرقمي على المستوى العالمي.



وتسلط دورة هذا العام الضوء على أهمية تضافر جهود كافة اصحاب المصلحة في سبيل تطوير المجتمع الرقمى من خلال دعم تطوير البنية التحتية الرقمية، الشمول الرقمي، الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي ، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمخاطر الناشئة ، مثل تحديات السلامة على الإنترنت، والمعلومات المضللة، ومخاوف إدارة البيانات، واتساع الفجوة الرقمية، مما يتيح استجابات متعددة الأطراف للواقع الرقمي المتغير.

ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة المهندس/ رأفت هندي في أعمال قمة "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" (AI for Good Global Summit) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع أكثر من 50 جهة ومنظمة تابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع حكومة سويسرا.

تأتي مشاركة مصر في هذه الفعاليات الدولية تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، والمساهمة في المناقشات الدولية المعنية بالتطورات الحالية والمستقبلية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تبادل الخبرات والرؤى، إلى جانب استعراض التجربة المصرية في هذه المجالات، والإطلاع على أحدث التوجهات العالمية في التكنولوجيات المتقدمة، ومواصلة الجهود على المستوى الوطني والاقليمي والدولي على صعيد مناقشة وتنفيذ اطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يعقد المهندس/ رأفت هندي على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع جنيف الرقمي، عددا من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، ومسئولي شركات عالمية ومنظمات دولية لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.