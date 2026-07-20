من جورج أورويل إلى الريف المصري .. نشوى عمران تعرض 47 لوحة في فيينا

تستضيف العاصمة النمساوية فيينا، اعتبارًا من 20 يوليو الجاري، معرضًا استعاديًا للفنانة التشكيلية المصرية نشوى عمران، وذلك بدعوة رسمية من السفارة المصرية، في حدث ثقافي يجمع بين التراث المصري والأدب العالمي عبر 47 لوحة زيتية تستمر حتى 3 أغسطس المقبل بمقر الملحق الثقافي.

ويضم المعرض أعمالًا منفذة بتقنية الرسم المباشر على القماش، تستلهم رواية "مزرعة الحيوانات" للأديب البريطاني جورج أورويل، وتقدمها في رؤية بصرية تمزج بين الرمزية الأدبية والواقع المصري، من خلال إسقاطات فنية تعكس البيئة الريفية وحياة الفلاح المصري.

الريف المصري بعدسة فنية تستلهم "مزرعة الحيوانات"

توثق اللوحات ملامح الريف المصري والحرف التقليدية المهددة بالاندثار، إلى جانب مشاهد من الحياة اليومية، في محاولة للحفاظ على التراث غير المادي وإبراز الهوية الثقافية المصرية، كما تركز الأعمال على الوجوه الإنسانية للفلاحين والحرفيين، بما تحمله من معاني الصمود والرحمة والانتماء.

ووفقًا لبيان الملحق الثقافي بالسفارة المصرية في فيينا، يمثل المعرض مساحة للحوار بين الثقافة المصرية والفنون العالمية، ويبرز قدرة الفن التشكيلي على إعادة قراءة النصوص الأدبية برؤية معاصرة ترتبط بالواقع المحلي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز حضور القوة الناعمة المصرية في الخارج، وإتاحة الفرصة للجمهور النمساوي ومحبي الفن للتعرف على جوانب من التراث المصري من خلال أعمال فنية تجمع بين السرد البصري والرسائل الإنسانية، في تجربة تؤكد دور الفن في مد جسور التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة.

الفنانة التشكيلية نشوى عمران

مد جسور التواصل الإنساني بين مختلف الشعوب

أكدت الفنانة التشكيلية نشوى عمران، أن المعرض يعد أول معرض استعادي فردي لها خارج مصر، مشيرة إلى أنها سبق وأن شاركت في معرض جماعي بتركيا عام 2022، إلا أن معرض فيينا يمثل أول تجربة دولية تعرض فيها أعمالها بشكل منفرد.

وأوضحت الفنانة أن فكرة المعرض استمدتها من رواية Animal Farm، التي كانت الرواية المفضلة لوالدها، لافتة إلى أنها أعادت تقديمها برؤية فنية مختلفة تركز على القيم الإنسانية.

وقالت عمران: "الرواية بالنسبة لي تعبر عن الرحمة والإنسانية، لذلك جسدت في لوحاتي الحرف البسيطة مثل النساج، ومكوجي الرجل، والعمال، والفلاحين، إلى جانب الحيوانات الرحيمة، في محاولة لإبراز قيمة الرفق والرحمة".

وأضافت أن رسالتها من هذه المجموعة الفنية تتمثل في تجسيد صورة الرحمة والإنسانية، مع الحفاظ على الحرف التقليدية والهوية المصرية، مؤكدة أن الفن يظل أحد أهم وسائل التواصل الثقافي بين الشعوب وإبراز القوة الناعمة المصرية في المحافل الدولية.

وأضافت عمران، أنها فنانة تشكيلية تعتمد على الرسم المباشر في تنفيذ أعمالها، مؤكدة أنها رسمت في العديد من المحافظات والمناطق المصرية، وهو ما منحها فرصة للاحتكاك المباشر بالبيئة الشعبية والريفية، واستلهام تفاصيل الحياة اليومية في أعمالها الفنية.

وقالت: “من أكثر اللوحات القريبة إلى قلبي لوحة تجسد قطتي وهي تلعب مع طائر الهدهد، لأنها تعبر عن حالة من الألفة والرحمة والتعايش، وهي القيم التي أردت أن تنعكس في جميع أعمال المعرض”.

وأكدت عمران أن لوحاتها تسعى إلى توثيق تفاصيل الريف المصري والحرف التقليدية والوجوه البسيطة، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية، مشيرة إلى أن الفن يمثل وسيلة للحفاظ على التراث ومد جسور التواصل الإنساني بين مختلف الشعوب.