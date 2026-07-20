الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه يُصعّدون عمليات الهدم والاعتداءات في الضفة الغربية

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه، اليوم الاثنين، اعتداءاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، عبر هدم منازل ومنشآت، وتخريب البنية التحتية، واستهداف ممتلكات الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه في منطقة جبل ملوح شرق بلدة بيت عوا غرب الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا تبلغ مساحته 160 مترًا مربعا، مكوّنا من طابق واحد، إضافة إلى بركس يُستخدم موقفًا لإحدى المركبات.

وفي بلدة بيت لقيا غرب رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "مثلث البلد"، وهدمت منزلا قيد الإنشاء مكون من طابقين، وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص، بالإضافة إلى هدم منجرة كما هدمت حظيرتين.. وفي قرية بيت نوبا، هدمت تلك القوات منزل لمواطن فلسطيني.

وفي السياق، أقدم مستوطنون على قطع أعمدة الكهرباء وإتلافها في منطقة "الزرقا" بقرية بيتلو غرب رام الله.

وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، أعاد مستوطنون تدمير شبكة مياه الشرب في منطقة "القرن" للمرة الخامسة خلال الأيام الماضية، كما هاجمت منزل لمواطن فلسطيني وأخضعت جميع سكانه لتحقيق قاسٍ، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي قرية عنزا جنوب جنين، سرق مستوطنون كشكًا لبيع المشروبات واستولوا على محتوياته.

كما اقتحم مستوطنون قرية كفر قود جنوب غرب جنين، وتجولوا في عدد من أحيائها، وصوّرا ينابيع المياه ومبنى المجلس القروي، قبل أن يغادروها.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم للقرى والبلدات، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تحركات متكررة واستفزازية بحق الفلسطينيين.

