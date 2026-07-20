كم يزن كأس العالم؟ أسرار مذهلة عن أغلى جائزة في كرة القدم

لا تمثل كأس العالم مجرد جائزة تمنح للمنتخب الفائز بل تعد واحدة من أشهر القطع الرياضية في العالم وأكثرها قيمة ورمزية إذ تجمع بين التصميم الفني الفريد والتاريخ العريق إلى جانب إجراءات أمنية مشددة تحيط بها في كل نسخة من البطولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية يبلغ وزن كأس العالم الحالية 6.175 كيلوجرام بينما يصل ارتفاعها إلى 36.8 سنتيمترًا، ويبلغ قطر قاعدتها 13 سنتيمترا وهي الأبعاد التي جعلت منها واحدة من أكثر الجوائز الرياضية شهرة على مستوى العالم.

تصميم يحمل دلالات تاريخية

صمم الكأس النحات الإيطالي الشهير سيلفيو جازانيجا وظهر للمرة الأولى في بطولة كأس العالم عام 1974 بعدما احتفظت البرازيل بكأس "جول ريميه" الأصلية إثر تتويجها باللقب للمرة الثالثة في نسخة 1970.

بطولة كأس العالم عام 1974

ويجسد التصميم شخصيتين بشريتين ترفعان الكرة الأرضية في رمز يعكس الوحدة العالمية التي تمثلها بطولة كأس العالم بينما صنعت القاعدة من حجر الملكيت الأخضر، لتمنح الكأس مظهرا مميزا.

هل الكأس من الذهب الخالص؟

ورغم المظهر الذهبي اللامع فإن كأس العالم ليست مصنوعة من الذهب الخالص بالكامل بل من ذهب عيار 18 قيراطا وهو ما يجعلها أخف وزنا وأسهل في الحمل خلال مراسم التتويج.

ويؤكد خبراء أن تصنيع الكأس من الذهب المصمت بالكامل كان سيجعل وزنها أكبر بكثير، وربما يصل إلى عشرات الكيلوجرامات وهو ما كان سيصعب على اللاعبين حملها والاحتفال بها.

20 مليون دولار قيمة تقديرية

وتُعد كأس العالم واحدة من أغلى الجوائز في تاريخ الرياضة إذ تقدر قيمتها المادية بنحو 20 مليون دولار أمريكي بفضل كمية الذهب المستخدمة، ودقة تصنيعها وقيمتها التاريخية التي تجعلها قطعة فريدة لا تقدر بثمن.

لماذا لا يحتفظ البطل بالكأس الأصلية؟

ومنذ عام 2006، اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظاما يقضي بعدم منح الكأس الأصلية للمنتخب الفائز بشكل دائم حيث يتسلمها البطل خلال مراسم التتويج فقط قبل أن يعيدها إلى “فيفا” بينما يحصل لاحقا على نسخة رسمية مطابقة للاحتفاظ بها، حفاظا على الكأس الأصلية باعتبارها إحدى أهم القطع التاريخية في عالم كرة القدم.