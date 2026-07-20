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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كندا تمنع دخول القادمين من الكونغو خلال 21 يوما لمواجهة تفشي الإيبولا

كندا تمنع دخول القادمين من الكونغو خلال 21 يوما لمواجهة تفشي الإيبولا
كندا تمنع دخول القادمين من الكونغو خلال 21 يوما لمواجهة تفشي الإيبولا
أ ش أ

أعلنت الحكومة الكندية أنها ستمنع دخول أي أجنبي زار جمهورية الكونغو خلال الأيام الـ21 الماضية، ضمن إجراءات حدودية مؤقتة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس الإيبولا.
ويأتي القرار رغم توصيات منظمة الصحة العالمية التي تحذّر من فرض قيود سفر أو تجارة على الكونغو، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تُفاقم الوصمة وتعرقل جهود احتواء الوباء.
وقالت المنظمة الشهر الماضي إن "الأشخاص من المناطق المتضررة والمجتمعات الإفريقية يواجهون شبهة غير عادلة"، مشددة على أن انتشار الإيبولا "لا يرتبط بالجنسية أو العرق". وتقدّر المنظمة أن خطر انتشار الوباء دولياً "منخفض".
وينتقل الإيبولا غالباً عبر ملامسة سوائل جسم المصاب. وحتى 15 يوليو، سجلت الكونغو أكثر من 2100 إصابة بينها 828 وفاة.
وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان إن "تقييد دخول الأجانب الذين كانوا في الكونغو خلال الأيام الـ21 الماضية قد يقلل المخاطر الصحية على الكنديين".
وتدخل الإجراءات حيز التنفيذ مساء اليوم الاثنين 20 يوليو عند الساعة 11:59 ليلاً بتوقيت شرق كندا.
وكانت كندا قد علقت سابقاً إصدار وثائق الهجرة لمقيمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، رغم عدم تسجيل أي إصابات مؤكدة في جنوب السودان، وتوقف الإصابات الجديدة في أوغندا منذ الشهر الماضي.
وقال المتحدث باسم الوكالة، مارك جونسون، إن المخاطر على الكنديين منخفضة، لكنه أوضح أن مخالفة القيود قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى 150 ألف دولار كندي للأفراد و1.5 مليون دولار للشركات.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة "تنسجم مع التدابير المؤقتة للولايات المتحدة والمكسيك".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الأسبوع الماضي قيوداً تمنع دخول الأميركيين الذين زاروا الكونغو خلال 21 يوماً عبر الرحلات التجارية، فيما يخضع سبعة عاملين أميركيين في مجال الإغاثة للحجر الصحي في منشأة بكينيا.

الحكومة الكندية جمهورية الكونغو انتشار فيروس الإيبولا منظمة الصحة العالمية

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