أكدت مانويلا لوكاش وزيرة خارجية موزمبيق، نحصل على دعم مصري في تدريب قواتنا الأمنية، متابعا أن نحتاج إلى دعم مصر لتحويل الغاز إلى الاستهلاك المحلي.



وتابعت في مؤتمر صحفي، أن نشكر مصر على دعمنا في محاربة الإهارب وكان لها دورا هاما، ونحتاج لشركات مصرية تعمل في موزمبيق لتحويل المواد الموجودة في البلاد لأشياء نستفيد منها وخاصة الغاز، واشير لدور مصر الفاعل الداعم لدور موزمبيق الفعال في المنطقة.

واكملت أن لدينا الكثير من التحديات ونريد شكر مصر على مساعدتنا في فبراير ومارس، مشيرة إلى أن مصر لعبت دورا فعالا فيما تمر به المنطقة.

