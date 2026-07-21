قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلقائية وتواضع.. البابا تواضروس يجلس بين الحضور في أواخر الصفوف
هل قراءة القرآن يصل ثوابها إلى الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
دراسة : تراجع ملحوظ في أسعار السيارات الكهربائية بألمانيا خلال 5 سنوات
اضطرابات في السفر.. أمريكا تحذر رعاياها بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
إيران تعلن احتراق ناقلتي نفط في مضيق هرمز بعد محاولة عبور مسار غير آمن
شبانة يكشف عن 3 قرارات مرتقبة من موتسيبي بشأن بطولات أفريقيا
مجنونة العوضي: أنا متأكدة أني هبقى مراته ومحدش هيحبه قدي
تنظيم دفاعي وتحولات.. كيف يدير مدرب الزمالك الجديد المباريات؟
تفويض رسمي لآدم وطني.. تفاصيل مفاوضات الاتحاد السعودي مع إمام عاشور
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. طرق التقديم فى المعاهد الصحية الشرطية
تحلية مياه البحر في مصر.. من مواجهة "الندرة المطلقة" إلى قيادة الاقتصاد المائي الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما زلت في سن الـ17.. دراما تركية عن البحث في الجذور

ما زلت في سن الـ17
ما زلت في سن الـ17
محمد نبيل

تطرح "MBC شاهد" العمل الدرامي التركي المدبلج "ما زلت في سن الـ17"، الذي يروي قصة فتى يافع نشأ في ظروف قاسية داخل أحد دور رعاية الأيتام، ليجد نفسه في سن السابعة عشرة أمام قرار مصيري: الانطلاق في رحلة بحث عن جذوره وعائلته التي لطالما ظنّ أنها غير موجودة.

تتفجر الأحداث حين تصل إلى بطل العمل "أراس" رسالة مبهمة تفتح أمامه بابًا نحو خيط مفقود، يقوده إلى شقيقه الأصغر الذي انقطعت أخباره منذ سنوات طويلة. ورغم يقينه السابق بأنه وحيد بلا أهل، يتجدد الأمل في قلبه بإمكانية لمّ شمله بأحد أفراد أسرته.

تأخذه هذه الرحلة إلى مدينة بودروم الساحلية، حيث يتقاطع مصيره مع عائلة نافذة يقع في دائرة نفوذها، لتنكشف أمامه أسرار ظلّت مطمورة لسنوات. وبين هذا وذاك، يخوض بطل العمل تجربة إنسانية مركّبة تمتزج فيها مشاعر الحب والصداقة مع صراعه الداخلي بحثًا عن الانتماء والملاذ الحقيقي.
 

يشارك في بطولة "ما زلت في سن الـ17" نخبة من الوجوه الشابة في الدراما التركية، أبرزهم تشاغان إيفه أك، ونسرين جواد زاده، وأرمان أوغوز.

ما زلت في سن الـ17 حلقات ما زلت في سن الـ17 مسلسل ما زلت في سن الـ17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل تُرحّل إلى نهاية الأسبوع؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026.. هل ترحل إلى نهاية الأسبوع؟

منتخب مصر والأرجنتين

فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026

بيراميدز والأهلي

نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص

ترشيحاتنا

احمد موسى

أحمد موسى: الجدل التحكيمي في نهائي المونديال أعاد الحديث عن مباراة مصر

مجلس كنائس مصر

مجلس كنائس مصر ينعى هاني شنودة: إبداعاته ستظل خالدة في وجدان الأجيال

البابا يلتقي مجموعة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من ممثلي الكليات والمعاهد الكنسية

بالصور

سعر ومواصفات السيارة GAC GS4 MAX موديل 2027

السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX
السيارة GS4 MAX

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد