ما زلت في سن الـ17.. دراما تركية عن البحث في الجذور

تطرح "MBC شاهد" العمل الدرامي التركي المدبلج "ما زلت في سن الـ17"، الذي يروي قصة فتى يافع نشأ في ظروف قاسية داخل أحد دور رعاية الأيتام، ليجد نفسه في سن السابعة عشرة أمام قرار مصيري: الانطلاق في رحلة بحث عن جذوره وعائلته التي لطالما ظنّ أنها غير موجودة.



تتفجر الأحداث حين تصل إلى بطل العمل "أراس" رسالة مبهمة تفتح أمامه بابًا نحو خيط مفقود، يقوده إلى شقيقه الأصغر الذي انقطعت أخباره منذ سنوات طويلة. ورغم يقينه السابق بأنه وحيد بلا أهل، يتجدد الأمل في قلبه بإمكانية لمّ شمله بأحد أفراد أسرته.



تأخذه هذه الرحلة إلى مدينة بودروم الساحلية، حيث يتقاطع مصيره مع عائلة نافذة يقع في دائرة نفوذها، لتنكشف أمامه أسرار ظلّت مطمورة لسنوات. وبين هذا وذاك، يخوض بطل العمل تجربة إنسانية مركّبة تمتزج فيها مشاعر الحب والصداقة مع صراعه الداخلي بحثًا عن الانتماء والملاذ الحقيقي.



يشارك في بطولة "ما زلت في سن الـ17" نخبة من الوجوه الشابة في الدراما التركية، أبرزهم تشاغان إيفه أك، ونسرين جواد زاده، وأرمان أوغوز.