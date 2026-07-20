ورشة عمل حول تيسير التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

شاركت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في ورشة العمل الفنية حول تيسير التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ودورها في دعم تنمية صادرات القطاع الخاص المصري، والتي عُقدت خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2026، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).

ومثّلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في فعاليات الورشة شيرين نبيل، مدير عام الاتفاقيات التجارية، حيث ناقشت الورشة أحدث الممارسات المتعلقة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وآليات الاستفادة من المزايا التفضيلية، وقواعد المنشأ، وتيسير الإجراءات الجمركية، والتجارة الرقمية، وبناء سلاسل القيمة الإقليمية، بما يسهم في تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

دعم منظومة التجارة الخارجية

وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الذي تضطلع به الهيئة في دعم منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية.