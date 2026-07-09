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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رقمنة وفحص أسرع.. «الرقابة على الصادرات» تبحث مع مجتمع الأعمال خفض تكلفة التجارة وتعزيز تنافسية مصر

الرقابة على الصادرات والواردات
الرقابة على الصادرات والواردات
ولاء عبد الكريم


استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية (ABA) برئاسة المهندس مدحت القاضي، اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في لقاء موسع بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من المصدرين والمستوردين وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل تطوير منظومة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
 

حوار القطاع الخاص
 

وأكد المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يمثل أحد أهم أدوات تطوير بيئة الأعمال، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تحديث منظومة العمل، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.
وأوضح أن الجمعية أعدت استبيانًا موسعًا لرصد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وإعداد مذكرة تضمنت عددًا من المقترحات لتطوير منظومة التجارة الخارجية.
 

مقترحات تطويرية
 

وتضمنت المقترحات الإسراع في اعتماد شهادات المطابقة، وتطوير منظومة إدارة المخاطر، وتحسين جودة قواعد البيانات، وتوحيد أسلوب عرض البيانات والإحصاءات، إلى جانب تخصيص نقطة اتصال دائمة بين الهيئة والجمعية، ودراسة دمج الجهات الرقابية داخل منظومة النافذة، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الأداء.
وأدار الحوار عبد العال علي عبد العال، رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال أعمال إسكندرية، حيث ناقش مع الحضور أبرز التحديات المتعلقة بسرعة الإفراج الجمركي، وإجراءات الفحص، وآليات إدارة المخاطر، والتحول الرقمي، وتوحيد الإجراءات بين مختلف المنافذ.
 

تطوير المنظومة
 

واستعرض اللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استراتيجية الهيئة لتطوير منظومة العمل، والتي تعتمد على التوسع في الخدمات الرقمية، وتحديث المعامل، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة، وتقليل زمن الإفراج عن الرسائل.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
 

شراكة اقتصادية
 

وأكد النجار أن مجتمع الأعمال يمثل شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية، مشددًا على حرص الهيئة على الاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص والعمل على دراسة الحلول التي تحقق التوازن بين إحكام الرقابة وتيسير حركة التجارة.
وشهد اللقاء نقاشًا تفاعليًا بين رئيس الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال، تناول أبرز التحديات التي تواجه الشركات، وسبل تحسين الإجراءات وتعزيز كفاءة منظومة الاستيراد والتصدير.
 

دعم الصادرات
 

وفي ختام اللقاء، أعرب المهندس مدحت القاضي وعبد العال علي عبد العال عن تقديرهما لاستجابة رئيس الهيئة للحوار مع مجتمع الأعمال، مؤكدين استمرار الجمعية في نقل التحديات والمقترحات إلى الجهات التنفيذية، بما يدعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويسهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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