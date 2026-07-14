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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس رقابة الصادرات: معمل الدخيلة يدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويحمي المستهلك

اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
محمود محسن

قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن معمل الدخيلة، يعد أحد معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الذي يضم 29 معملًا متخصصًا، تشمل معامل للمنتجات الغذائية والصناعية.

وأضاف خلال لقاء مع عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز، أن معمل الميكروبيولوجي، وهو معمل معتمد من المجلس القومي للاعتماد، يُعد أحد المعامل المرجعية على مستوى تجمع الكوميسا، ويتولى هذا المعمل فحص جميع المواد الغذائية، بالإضافة إلى بعض السلع الصناعية، مثل مستحضرات التجميل والمناديل الورقية وغيرها.

وأوضح أن المعمل يؤدي دورًا مهمًا في مساعدة المصدرين المصريين على دخول منتجاتهم إلى الأسواق المختلفة وفقًا للمواصفات المطلوبة في كل دولة، كما يحمي المستهلك المصري من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو الدولية.

البلاستيك أصبح حاضرًا

وأكد أن البلاستيك أصبح حاضرًا في جميع تفاصيل الحياة اليومية، ولذلك فإن الرقابة عليه تُعد أمرًا بالغ الأهمية.
 

الصادرات الواردات اللواء عصام النجار المنتجات الغذائية الصناعة

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