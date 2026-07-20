الأربعاء.. افتتاح فعاليات المؤتمر الـ22 لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات العربية

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ويناقش المؤتمر عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: واقع استخدام جوازات السفر البيومترية وقواعد بيانات الخصائص الحيوية في الدول العربية، دراسة مقارنة بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، تجارب الدول الأعضاء في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، ومرئيات الدول الأعضاء حول إنشاء قاعدة بيانات عربية لأساليب وطرق تزوير الوثائق.

ويسبق المؤتمر عقد اجتماع لفريق العمل المعني بإعادة صياغة التصور الخاص بإنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.