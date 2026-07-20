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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«روساتوم» تعلن اكتمال تركيب مضخات التبريد للوحدة الثانية بمحطة «أكويو» التركية النووية

«روساتوم» تعلن اكتمال تركيب مضخات التبريد للوحدة الثانية بمحطة «أكويو» التركية النووية
«روساتوم» تعلن اكتمال تركيب مضخات التبريد للوحدة الثانية بمحطة «أكويو» التركية النووية
أ ش أ

حققت الوحدة الثانية من محطة "أكويو" للطاقة النووية في تركيا إنجازًا هندسيًا جديدًا يُقرّبها خطوات إضافية نحو التشغيل؛ حيث أعلنت مؤسسة «روساتوم» الروسية عن استكمال تركيب 4 مضخات رئيسية ضمن نظام الإمداد بالمياه الفنية في محطة الضخ الساحلية.
وأكدت «روساتوم» - في بيان اليوم - أن هذا الإنجاز يشكل تدشينا لمرحلة حاسمة جديدة في إعداد منظومة تبريد جزيرة التوربينات، إذ ستتولى هذه المضخات الطاردة المركزية الرأسية سحب مياه البحر المتوسط لتبريد مكثف التوربين، بما يضمن استقرار الكفاءة التشغيلية لمعدات الوحدة وأمانها العالي.
وتعد هذه المضخات الأكبر في المحطة، إذ يصل ارتفاع مكوناتها إلى ما يعادل مبنى من خمسة طوابق. وقد تم تركيب الجزء السفلي منها على عمق 21 مترًا تحت الأرض، بينما تقع المحركات الكهربائية، بقدرة 6,500 كيلوواط، على عمق خمسة أمتار، لحماية المعدات من المخاطر الخارجية مثل الفيضانات وأمواج التسونامي.
وعند تشغيل الوحدة، ستضخ المضخات الأربع ما يصل إلى 260 ألف متر مكعب من مياه البحر في الساعة، أي ما يعادل نحو 100 مسبح أولمبي.
ويأتي النظام ضمن منظومة هيدروليكية متكاملة تشمل أربع محطات ضخ ساحلية، ومنشآت لسحب وتصريف المياه، وغرفة توزيع، وآبار سيفون، وقنوات تصريف.
وأكد سيرجي بوتشكيخ، الرئيس التنفيذي لشركة أكويو النووية، أن استكمال التركيب يسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية من تجهيز أنظمة مياه التبريد، بالتوازي مع استمرار أعمال التشغيل التجريبي في الوحدة الأولى وتقدم الإنشاءات في ذالوحدات الأخرى.

محطة أكويو للطاقة النووية مؤسسة «روساتوم» الروسية نظام الإمداد بالمياه محطة الضخ الساحلية

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