قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيل العربي والمشاط: اتفاق لدعم تنفيذ الأولويات التنموية للدول العربية
أحمد موسى : الأرجنتين شوهت نفسها في النهائي .. والحرام لا يدوم
أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر
بتعليق صادم | ميسي يكسر صمته بعد خسارة نهائي المونديال
بعد هذا الموقف | وزير النقل يكافئ المواطنة ليلى الأنصاري بوظيفة في أبيلا مصر
أجسام طائرة بالأجواء .. دوي صافرات الإنذار في الأردن
ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون
تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديم
الليبي عبد المنعم عكاشة يقترب من الانضمام للدوري المصري
المهن التمثيلية تعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل قانون حق الأداء العلني
طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب
هيئة المحطات النووية ترد على الادعاءات المتداولة بشأن إجراءات السلامة خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد الجارحي يقترح إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي
ماجدة بدوى

شارك النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود الشريف وزير العدل،  في ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل حول الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة في مصر،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة.

وتضمنت الورشة مشاركة نخبة من رؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المجلسين فضلا عن قيادات الوزارة، وشهدت الورشة حوارا مثمرا ونقاشا جادا لصياغة استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة العدالة في مصر.

ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات

وأكد النائب محمد الجارحي خلال مداخلته على ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات وتنقيحها، مع استحداث تشريعات جديدة، خاصة في مجالات العدالة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحديات المستقبل وليس الاكتفاء بالاستجابة  لتحديات الحاضر.

واقترح الجارحي إنشاء مرصد وطني لمؤشرات العدالة، وبرنامج وطني لقياس الأثر التشريعي، مع الاستفادة من بعض الخبرات الدولية الرائدة، بما يتوافق مع الدستور المصري وتراثنا القانوني، دون نقل أو محاكاة حرفية.

وأشاد النائب محمد الجارحي بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالة، موجها الشكر والتقدير لوزير العدل، ولكل فريق العمل الذي شارك في إعداد الاستراتيجية على هذا الجهد المتميز الذي يعكس تطورًا واضحًا في الفكر المؤسسي للدولة، والانتقال إلى التخطيط الاستراتيجي القائم على الرؤية والنتائج واستشراف المستقبل، مؤكدا أن الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في إدارة قطاع العدالة، ليس فقط لما تضمنته من رؤية واضحة، وإنما لأنها جاءت في إطار تنفيذي متكامل يضم 6 أهداف استراتيجية، و14 برنامجًا رئيسيًا، و19 برنامجًا فرعيًا، مع مؤشرات أداء قابلة للقياس والمتابعة، وهو ما يعزز فرص نجاحها وتحقيق مستهدفاتها.

وشدد الجارحي على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تتجه، إلى جانب تحقيق العدالة الناجزة، إلى مفهوم العدالة الاستباقية، من خلال التوسع في الوساطة، وآليات تسوية المنازعات، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في الحد من النزاعات قبل وصولها إلى المحاكم، بما يخفف العبء عن القضاء، ويعزز كفاءة المنظومة، ويحسن جودة خدمات العدالة والتقاضي، فضلا عن دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار.

مجلس النواب النائب محمد الجارحي لجنة المشروعات المتوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

تكريم مديرى الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان محافظة دمياط | صور

محافظ دمياط

تعرف على أبرز الجهود المبذولة بدمياط خلال الفترة الماضية

أعمال الإصلاح

إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بقرية الإصلاح الزراعى بميت حلفا

بالصور

أسعار شيفروليه لانوس موديل 2019 المستعملة في مصر

شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019
شيفروله لانوس موديل 2019

طلاب هندسة عين شمس يحصدون المركز الأول عالميًا في مسار الذكاء الاصطناعي بمسابقة فورمولا الطلاب

فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس
فريق سباقات كلية الهندسة بجامعة عين شمس

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة
هل الإسبانش لاتيه يزيد الوزن؟ الحقيقة الكاملة

من أول جرام.. أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم
أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

فيديو

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد