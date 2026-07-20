متى يجب على المرأة الاغتسال؟.. أمينة الإفتاء تجيب

أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول الحالات التي يجب فيها على المرأة الاغتسال، موضحة أن هناك فرقًا بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، حيث إن الحدث الأصغر يوجب الوضوء، أما الحدث الأكبر فهو الذي يستلزم الغُسل.

الحالات التي يجب فيها على المرأة الاغتسال

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأثنين، أن هناك ست حالات يجب فيها على المرأة الاغتسال، أولها الجنابة الناتجة عن العلاقة بين الزوجين، وثانيها خروج المني حتى وإن لم تحدث علاقة، سواء كان ذلك بشهوة أو بدونها.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الحالة الثالثة هي الموت، حيث يُغسَّل الإنسان بعد وفاته، وهي من الأمور التي يشترك فيها الرجال والنساء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث حالات أخرى تختص بها المرأة، وهي الحيض والنفاس والولادة.

وأكدت أن المرأة يجب عليها الاغتسال بعد انتهاء الحيض والتأكد من الطهر سواء بالجفاف أو برؤية القَصَّة البيضاء، وكذلك بعد النفاس بانقطاع الدم أو بتمام الأربعين يومًا على المختار للفتوى، موضحة أن الولادة تستوجب الغُسل حتى وإن لم يحدث نزول دم النفاس.

وتطرقت إلى مسألة التمييز بين المني وغيره، موضحة أن ماء الرجل يكون ثخينًا أبيض، بينما ماء المرأة يكون رقيقًا مائلًا إلى الصفرة، وهو ما يساعد في معرفة الحالة التي تستوجب الاغتسال، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الماء من الماء»، أي أن الغسل يكون من خروج المني.