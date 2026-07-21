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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
تداول 22 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
أ ش أ

 أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم /الثلاثاء/، أن إجمالي حركة تداول البضائع بمواني الهيئة بلغ 22 ألف طن بضائع عامة ومقايضة، و836 شاحنة، و274 سيارة، إلى جانب تسجيل وصول وسفر 1236 راكباً من خلال حركة مكثفة شملت 11 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 6 سفن بحمولة 6500 طن بضائع، و490 شاحنة، و251 سيارة، فيما سجلت الصادرات مغادرة 5 سفن بحمولة 15 ألفاً و500 طن بضائع، و346 شاحنة، و23 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل أربع سفن هي: (بريدج، الحرية، ALCUDIA EXPRESS، وPOSEIDON EXPRESS)، في حين غادرته ثلاث سفن هي: (الحرية، الحرية 2، وPELAGOS EXPRESS).

وأضافت الهيئة أن ميناء نويبع شهد تداول 3113 طن بضائع و158 شاحنة عبر رحلات مكوكية للسفينتين (الحسين وأيلة)، بينما غادرت السفينة (إيما جلوري) ميناء بورتوفيق متجهة إلى اليمن وعلى متنها 7600 طن من المواد الغذائية.

هيئة مواني البحر الأحمر تداول البضائع بمواني الهيئة بضائع عامة ميناء سفاجا ميناء نويبع

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