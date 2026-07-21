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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض عدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة إلى الخارج

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الثلاثاء" النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى.

عـدد المصريين الحاصلين على موافقة للهجرة  

بلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الـذين إكتسبوا صفة المهاجر 164 مهاجراً عام 2025 (50 مهاجراً و 114) مهاجــراً إكتسبوا صفة المهاجر مقابل 182 مهاجراً عام 2024 بانخفاض قدره  9.9٪.

بلغ إجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 164 مهاجر (140 مهاجـر أصلى بنسبة 85.4٪، 24 مرافق بنسبة 14.6٪) عام 2025.

بلـغ عـدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 135 من الذكور بنـسبة  82.3٪.

بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين إكتسبوا صفة المهاجر 29 من الإناث بنسبة 17.7٪.

وتأتى الولايات المتحدة الامريكية في المرتبـة الأولى حيث بلغ 66 مهاجرا بنسبة 40.2٪، يليها ايطاليا بعدد 46 مهاجراً بنسبة 28٪، ثم كندا بعدد 15 مهاجراً بنسبة 9.1٪ من اجمالي عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر عام 2025.

بلغ عدد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في الفئة العمرية (30-35 سنة) 29 مهاجراً بنسبـة 17.7٪. 

يأتي الحاصلون على مؤهلات جامعية في المرتبة الأولى من اعداد المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر في سـن الـتعلـــيم (10 سنوات فأكثر) حيث بلغ 69 مهاجراً بنسبة 43.4٪.

استحوذت فئة الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) على النصيب الاكبر حيث بلغ 50 مهاجر بنسبة 41.7٪ من اجمالي اعداد المصريين الذين لهم حالة عملية فى مصر وحصلوا على موافقة للهجرة والمصريين الذين اكتسبوا صفة المهاجر.

بلغ عدد المصريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية 4335 مصري عـام 2025 مقابل 4220 مصري عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 3.2٪ (3576 مصري حصلوا على إذن بالتجنس مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بنسبة 82.1٪ بينما 779 حصلوا على إذن بالتجنس مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصريـة بنسبة 17.9٪).

الهجرة مهاجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصريين

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