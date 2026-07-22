قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بثورة 23 يوليو المجيدة
الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات أهدافًا أمريكية غربي الكويت
محمد صلاح: رحيل معتمد جمال عن الزمالك «غير منطقي».. والتعاقد مع رازوفيتش «مخاطرة»
أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 22-7-2026
مشهد غير مسبوق.. «الفيل الأبيض» يؤدي اليمين عضوًا بمجلس الشيوخ الكولومبي | شاهد
جدار عازل يقسّم القطاع .. الأقمار الصناعية تفضح مُخطط الاحتلال في غزة
مجلس النواب يناقش اتفاقية للبحث عن الغاز والبترول في منطقة فيروز بشمال سيناء .. اليوم
إيران تشعل الكونجرس .. سيناتور ديمقراطي يُهاجم وزير الدفاع الأمريكي: «أنت فاشل»
هدنة الـ10 أيام على المحك| خبير استراتيجي يكشف العقبة التي قد تُفشل اتفاق أمريكا وإيران
هل يجوز قراءة ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب ترديدها كاملة؟
شبانة: الأهلي يُفاوض طارق علاء .. و«زد» يتحرّك لتعويضه بلاعب الزمالك
6737 جنيهًا .. سعر جرام الذهب الأعلى سعرًا الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم الدولة لجهود التحوّل الرقمي عامل رئيسي في جذب الاستثمارات

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لدعم نمو الشركات وزيادة قدرتها التنافسية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح مظلوم، أن توظيف الحلول الرقمية الحديثة يفتح أمام الشركات آفاقًا جديدة للتوسع ويساعدها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء من خلال المتاجر الإلكترونية ومنصات التسويق الرقمي، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية عبر استخدام أنظمة الإدارة السحابية التي تسهم في تنظيم العمليات وتسريع اتخاذ القرار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحليل بيانات العملاء أصبح أحد أهم أدوات النجاح، لما يوفره من معلومات دقيقة تساعد الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها وفقًا لاحتياجات السوق، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

مواكبة المتغيرات العالمية 

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن دعم الدولة لجهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية يمثلان عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة السوق المصرية على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

محمد مظلوم مجلس الشيوخ التكنولوجيا الرقمية التحول الرقمي التنمية المستدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام|إنتهاء تصحيح 6مواد ونسب النجاح مرتفعة

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

وزير التربية والتعليم

قبول قوائم انتظار مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم:أهلا بكم في مسيرة العمل والعطاء

أرشيفية

بعد يومين من اختفائهم .. العثور على جثامين 3 مصريين في نهر بكرواتيا

حالة الطقس

استمرار ذروة الموجة الحارة.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض درجة الحرارة

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

Redmi Watch 6 Active

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

ترامب

سياسات ترامب تضرب وظائف قطاع السيارات والطاقة النظيفة

سيارات BMW بـ ChatGPT

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

بالصور

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

مخاطر خفية في البحر المتوسط تهدّد المُصيفين .. قناديل البحر وبكتيريا آكلة للحوم

مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط
مخاطر يجب الحذر منها تواجه المصيفين على شاطئ البحر المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد