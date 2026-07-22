برلماني: دعم الدولة لجهود التحوّل الرقمي عامل رئيسي في جذب الاستثمارات

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لدعم نمو الشركات وزيادة قدرتها التنافسية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأعمال وتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء.

وأوضح مظلوم، أن توظيف الحلول الرقمية الحديثة يفتح أمام الشركات آفاقًا جديدة للتوسع ويساعدها على الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء من خلال المتاجر الإلكترونية ومنصات التسويق الرقمي، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية عبر استخدام أنظمة الإدارة السحابية التي تسهم في تنظيم العمليات وتسريع اتخاذ القرار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحليل بيانات العملاء أصبح أحد أهم أدوات النجاح، لما يوفره من معلومات دقيقة تساعد الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها وفقًا لاحتياجات السوق، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

مواكبة المتغيرات العالمية

وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن دعم الدولة لجهود التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية يمثلان عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة السوق المصرية على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.