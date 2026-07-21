إسبانيا تكتب التاريخ في مونديال 2026.. أرقام قياسية وإنجازات استثنائية لـ"لاروخا"

واصل المنتخب الإسباني فرض هيمنته على الساحة الكروية العالمية بعدما توج بلقب كأس العالم 2026 إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي حسمها فيران توريس بهدف قاتل في الدقيقة 106 ليقود "لاروخا" إلى إنجاز تاريخي جديد.

وبهذا التتويج أضاف المنتخب الإسباني اللقب العالمي الثاني إلى خزائنه بعد تتويجه الأول في جنوب أفريقيا عام 2010 ليصبح أول منتخب ينجح في الفوز بكأس العالم مرتين خلال القرن الحادي والعشرين في تأكيد جديد على مكانته بين كبار منتخبات العالم.

سلسلة تاريخية بلا هزيمة

ولم يقتصر إنجاز إسبانيا على التتويج باللقب بل واصل الفريق سلسلة نتائجه الاستثنائية، بعدما رفع رصيده إلى 38 مباراة متتالية دون أي خسارة في مختلف البطولات، مسجلًا أطول سلسلة لا هزيمة لمنتخب أوروبي أو من أمريكا الجنوبية في تاريخ كرة القدم.

كما سجل "لاروخا" رقمًا تاريخيًا جديدًا في كأس العالم، بعدما أصبح رابع منتخب يتوج بالبطولة دون أن يتأخر في النتيجة خلال أي مباراة، لينضم إلى قائمة تضم إيطاليا في نسختي 1938 و1982وألمانيا في مونديال 1990.

يامال يواصل صناعة التاريخ

وعلى الصعيد الفردي واصل النجم الشاب لامين يامال كتابة التاريخ بعدما أصبح ثالث أصغر لاعب يتوج بلقب كأس العالم، بعمر 19 عاما و6 أيام، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه والإيطالي جيوسيبي بيرغومي ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

فيران توريس.. رجل النهائيات

وكان فيران توريس بطل المشهد في المباراة النهائية، بعدما سجل هدف الفوز والتتويج أمام الأرجنتين رافعًا رصيده إلى 25 هدفا خلال 65 مباراة بقميص المنتخب الإسباني.

وتكشف الأرقام عن التأثير الكبير لمهاجم برشلونة إذ حافظ المنتخب الإسباني على سجله المثالي في جميع المباريات التي نجح خلالها توريس في التسجيل وهو ما يعكس قيمته الهجومية ودوره الحاسم في مشوار "لاروخا" نحو التتويج بلقب كأس العالم 2026.