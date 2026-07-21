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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير : تحركات لإقامة مباراة ودية بين مصر والمغرب خلال التوقف الدولي

منتخب مصر
منتخب مصر
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية مغربية عن وجود اتجاه لتنظيم مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر والمغرب خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القارية القادمة.

وذكر موقع le360 سبورت المغربي أن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، يقود تحركات لإقامة مواجهة ودية أمام منتخب المغرب، في إطار برنامج الإعداد لكأس الأمم الإفريقية 2027.

وأضاف التقرير أن المباراة تأتي ضمن خطة المنتخبين للاستعداد للبطولة القارية، التي تستضيفها كل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وأشار الموقع إلى أن فترة التوقف الدولي المقبلة، الممتدة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، ستكون الموعد الأقرب لإقامة اللقاء، بالتزامن مع خوض المنتخبين مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.
ولم يصدر أي إعلان رسمي من الاتحادين المصري أو المغربي بشأن إقامة المباراة حتى الآن، في انتظار استكمال المفاوضات وحسم الموعد النهائي.

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