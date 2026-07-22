أخبار أسوان: حملات يومية لتحسين النظافة العامة.. ومتابعة لرفع كفاءة الأداء المؤسسى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

تكليفات مباشرة للإرتقاء بالخدمات اليومية

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن تنفيذ أعمالها اليومية لتطوير مستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين مستوى النظافة بما يسهم فى توفير بيئة آمنة وحضارية للمواطنين وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

صيانة شاملة لمنظومة الإنارة بقرية قورتة

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للإنارة العامة ، وتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات بمختلف القرى ، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإستجابة لمطالب المواطنين ، وتحقيق أعلى معدلات الأداء فى القطاعات الخدمية ، فى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى وتحقيق التنمية المستدامة .

وفى هذا الإطار، وبمتابعة من محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة ، قامت الوحدة المحلية لقرية قورتة برئاسة عمرو عقل بالبدء فى تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بالشارع العمومى على طريق كلابشة / نصر النوبة ، وذلك لتحسين مستوى الإضاءة ، ورفع عوامل السلامة والأمان للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية خلال الفترات المسائية .



جهود متنوعة

تواصل محافظة أسوان تنفيذ منظومة المتابعة الدورية للقيادات التنفيذية بالوحدات المحلية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المؤسسى، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز فى مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الجهاز الإدارى للدولة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

تكليفات مباشرة لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ضرورة الاستمرار فى تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتقييم المستمر لأداء القيادات التنفيذية، مع سرعة التعامل مع أى معوقات قد تؤثر على سير العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يحقق سرعة الإنجاز، ويرتقى بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتحقيق التنمية المستدامة.