مباحثات "أردنية - أمريكية" في واشنطن حول الأمن الإقليمي وتوسيع التعاون الدفاعي

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي توماس جي. دي نانو، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها الحنيطي إلى الولايات المتحدة، في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان آليات تعزيز التعاون العسكري والأمني، وبحثا الجهود المشتركة الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكد الحنيطي عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أشاد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية بمستوى العلاقات الأردنية الأمريكية، وبالدور الذي تضطلع به المملكة في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا حرص واشنطن على مواصلة التعاون مع الأردن وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات يجريها رئيس هيئة الأركان الأردنية خلال زيارته إلى واشنطن، بهدف توسيع مجالات التعاون العسكري والأمني، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والإقليمية.