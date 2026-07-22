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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إصابة سيدة بغيبوبة وشاب بسبب لدغات الثعابين بالغربية وتحرك عاجل من البيطرين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر الدكتور نعمه عارف مدير هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية اليوم توجيهاتها العاجلة إلي مساعديها بالتنسيق مع مديرية الصحة لتدشين حملات وقائية مكبرة لمواجهه ورش ضفاف الترع والأراضي الزراعية سعيا في مجابهة اخطار انتشار الثعابين وتأمين ارواح وحياة المواطنين تزامنا مع ارتفاع درجة حرارة الجو خلال الآونة الحالية .

توجيهات بيطرية 


وأفاد مسئول طبي بمديرية الصحة بمحافظة الغربية عن توافر كافة الامصال الطبية بالمستشفيات العامة والإدارات الصحية  لمواجهه إخطارا لدغات الثعابين علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

توافر الامصال الطبية 

وكان مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية شهدت خلال الساعات الأخيرة عن إصابة سيدة بالغيبوبة مفاجئة  وشاب بلدغات ثعابين بشكل مفاجئ بقريتي الرجبية والجميزه مما تسبب في تعرضهما لوعكه صحية نقلا علب أثرها إلي طوارىء مستشفي السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بإصابة السيدة والشاب بنطاق قريتي الجميزة و الرجبية بنطاق دائرة المركز.

نقل ضحيتي لدغات الثعابين 

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحيتين لتلقي العلاج والأمصال بالتنسيق مع وزارة الصحة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية لدغات الثعابين الغربية تحرك بيطري توافر الامصال الطبية

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