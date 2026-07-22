وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ثورة 23 يوليو حققت العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو المجيدة.

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والانتاج الحربي بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وفي نص برقيتها للرئيس السيسي .. قالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، مقدرين بكل فخر وإعزاز الدور الوطني الذي قام به أبناء القوات المسلحة البواسل لإعلاء كلمة الوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة وتحقيق العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم ، وأضافت الدكتورة منال عوض : داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علي فخامتكم بمزيد من التقدم والنجاح وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وأبناء القوات المسلحة ويحقق آمالها في الأمن والسلام والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام وفخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .

وفي برقيتها لرئيس مجلس الوزراء .. تقدمت الدكتورة منال عوض بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للدكتور مصطفي مدبولي بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، داعية المولي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي سيادتكم وأبناء القوات المسلحة بمزيد من التقدم والنجاح ، مقدرين ما قدموه من عطاء ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في تاريخ العالم العربي وتاريخ مصرنا الغالية للحفاظ علي الوطن وتحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية لمصرنا الغالية وشعبها العظيم ، مضيفة : وأن يديم علي سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .

كما بعثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ببرقيات مماثلة إلى كل من الفريق أشرف زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتهنئة بمناسبة بذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة .