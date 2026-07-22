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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأورمان» تُواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

واصلت جمعية الأورمان  دعم الاسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة تحت رعاية  المحافظين وإشراف مديريات التضامن الإجتماعى، وذلك من خلال تقديم خدمات علاجية متكاملة لعيون البسطاء، وتركيب وصلات مياه مجانيه، فضلًا عن تسليم مشاريع تمكين إقتصادى.  

جاء ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، والتى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه لتعزيز التمكين الإقتصادي تم توفيرعدد (142)مشروع تمكين إقتصادى، بالاضافة الى تركيب عدد (92,630)وصلة مياه نقية، وذلك لاستهداف نقل الفئات المستهدفة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، حيث ستعمل على تحسين حياة الأسر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري، مشددًا على أن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا بالتمكين الاقتصادي .

وفى المجال الطبي تم تسليم عدد (215) خدمة طبية تنوعت مابين كراسي متحركة وأطرف صناعية وسماعات طبية دعمأ لذوى الهمم، كذلك اجراء عدد (128)عملية عيون جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية جاء وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

وكشف شعبان أن الدعم الشامل سبقه قيام من الجمعية برفع واقع القري وعمل أبحاث تفصيلية للأسر وتحديد الإحتياجات وترتيب الأسر حسب أولوية تقديم المساعدة ومحاولة الإهتمام بكل أسرة في أكثر جوانبها إحتياجًا والتأكد من كافة البيانات ومدى صحتها.

موضحًا، أن الجمعية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظات المختلفة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظات وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

دعم الاسر الأولى بالرعاية الجمهورية المحافظين

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