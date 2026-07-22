حملة مكثفة لرفع الإشغالات وقطع الوصلات غير القانونية في باريس بالوادي الجديد

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، جهودها الميدانية لضبط الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري، حيث قاد علي نجاح، رئيس المركز، جولة تفقدية موسعة بشوارع المنطقة الغربية بمدينة باريس، لمتابعة مستوى الخدمات ورصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأسفرت الجولة عن توجيه حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاستغلال الأرصفة والطرق العامة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

كما وجه رئيس المركز باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه وصلات المياه غير القانونية التي تم رصدها داخل الكتل السكنية، والتي تُستخدم في ري أشجار النخيل دون عدادات وبالمخالفة للقانون، حيث تم البدء في قطع هذه الوصلات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على موارد الدولة ومنع إهدار المياه.

وأكد علي نجاح أن رئاسة المركز لن تتهاون مع أي مخالفة تمس المرافق العامة أو تؤثر على حقوق المواطنين، مشددًا على تحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته للتعليمات والقوانين المنظمة.

وأشار إلى أن الحملات الميدانية مستمرة بجميع أحياء المدينة والقرى التابعة للمركز، بهدف القضاء على المظاهر العشوائية، والتصدي لكافة أشكال التعديات على المرافق والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس لرفع كفاءة منظومة العمل الميداني، والحفاظ على الموارد العامة، وتحسين البيئة الحضرية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بأهالي المركز