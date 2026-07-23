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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد انفصالها عن علي غزلان.. فرح شعبان لزوجته المستقبلية: ربنا يوفقكم

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكدت الإعلامية فرح شعبان، طليقة البلوجر علي غزلان، أن علاقتها بطليقها لا تزال قائمة على الاحترام المتبادل، موجهة رسالة إلى زوجته المستقبلية تمنت لهما خلالها التوفيق، كما نفت وجود أي خلافات بينها وبين الفنانة منة عرفة.

وقالت فرح شعبان، خلال لقائها مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن علاقتها بعلي غزلان كانت مبنية على الاحترام، مؤكدة أنها تتمنى له الخير في حياته المقبلة.

ووجهت رسالة لزوجته المستقبلية قائلة: "ربنا يوفقكم"، مضيفة أن ما يجمعها بطليقها هو الاحترام فقط.

كما كشفت حقيقة علاقتها بالفنانة منة عرفة، نافية ما تردد عن وجود خلافات بينهما، وقالت: "أنا ومنة عرفة كنا صحاب من 3 سنين ومفيش بينا أي مشاكل، وأنا ارتبطت بعلي كان هو ومنة سايبين بعض من سنة، فمكنش بينا أي مشاكل".

وأضافت أنها تؤمن دائمًا بدعم الفتيات لبعضهن البعض، مؤكدة: "أنا دايمًا مع مبدأ البنات للبنات، أنا مخسرش بنت عشان راجل مهما حصل".

وشددت فرح شعبان على أن الاحترام يظل الأساس في جميع العلاقات، حتى بعد انتهائها، مؤكدة حرصها على الحفاظ على علاقاتها الإنسانية بعيدًا عن أي خلافات أو مشكلات.

فرح شعبان علي غزلان صدي البلد

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