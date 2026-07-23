سلطة البنجر بالمايونيز.. وصفة سهلة بطعم مميز وفوائد صحية

تعد سلطة البنجر بالمايونيز من الأطباق الجانبية التي تحظى بشعبية كبيرة، بفضل مذاقها اللذيذ ولونها الجذاب، إلى جانب احتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف وحمض الفوليك والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا بجانب المشويات والدجاج والأسماك.

المكونات

- 2 ثمرة بنجر متوسطة الحجم مسلوقة ومقطعة مكعبات.

- 3 ملاعق كبيرة مايونيز.

- 2 ملعقة كبيرة زبادي (اختياري للحصول على قوام أخف).

- فص ثوم مهروس.

- ملعقة صغيرة عصير ليمون.

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

- بقدونس أو شبت مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

1. يسلق البنجر حتى ينضج تمامًا، ثم يُترك ليبرد ويُقشر ويُقطع إلى مكعبات صغيرة.

2. في وعاء، يُخلط المايونيز مع الزبادي والثوم المهروس وعصير الليمون، ثم يُتبل بالملح والفلفل الأسود.

3. يُضاف البنجر إلى خليط المايونيز ويُقلب برفق حتى تتغطى جميع القطع بالصوص.

4. تُوضع السلطة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتجانس النكهات.

5. تُزين بالبقدونس أو الشبت المفروم، وتُقدم باردة إلى جانب الوجبات الرئيسية.

ولمزيد من القيمة الغذائية، يمكن إضافة مكعبات التفاح أو الجزر المبشور أو عين الجمل المجروش، كما يمكن استبدال جزء من المايونيز بالزبادي لتقليل السعرات الحرارية.