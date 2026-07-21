ماذا يحدث لجسمك عند تناول الآيس كريم يوميًا في الصيف؟

الآيس كريم من أكثر الأطعمة إقبالًا خلال فصل الصيف، لكن تناوله بشكل يومي قد يحمل فوائد محدودة إلى جانب بعض الآثار الصحية التي تستحق الانتباه، خاصة إذا كان غنيًا بالسكر والدهون.

ورغم أن الآيس كريم يمنح الجسم شعورًا مؤقتًا بالانتعاش، فإنه لا يساعد على خفض حرارة الجسم الداخلية، بل قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى زيادة السعرات الحرارية والسكريات المستهلكة يوميًا.



ويؤكد خبراء التغذية أن تناول الآيس كريم يوميًا قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن بسبب احتوائه على نسب مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية.



ارتفاع مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري أو الأشخاص المعرضين للإصابة به.



زيادة خطر أمراض القلب عند الإفراط في تناول الأنواع الغنية بالدهون المشبعة.

تسوس الأسنان نتيجة التعرض المتكرر للسكريات.



الشعور بالانتفاخ أو اضطرابات الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.



عدم الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما قد يدفع إلى تناول مزيد من الوجبات والسعرات.

في المقابل، يمكن أن يوفر الآيس كريم بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبروتين إذا تم تناوله باعتدال، خاصة الأنواع المصنوعة من الحليب، كما يمنح شعورًا بالسعادة لاحتوائه على السكر الذي يحفز إفراز هرمونات مرتبطة بالمزاج.



وينصح الخبراء بالاكتفاء بحصة صغيرة من الآيس كريم بين الحين والآخر، مع اختيار الأنواع الأقل سكرًا أو المحضرة من الزبادي أو الفاكهة، للحفاظ على الصحة والاستمتاع بمذاقه دون أضرار.