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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اليوم..قافلة طبية مجانية للكشف على المواطنين بالفرافرة في الوادي الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية
منصور ابوالعلمين

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني للتنمية، تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي المركز، اليوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 بمركز شباب اللواء صبيح، في إطار دعم الخدمات الصحية والوصول بالرعاية الطبية إلى مختلف الفئات.

وقال سلامة علي الحريتي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن القافلة تضم نخبة من الأطباء المتخصصين في عدد من التخصصات الطبية المهمة، تشمل الباطنة، والعظام، والأطفال، والجلدية، والنساء، والرمد، بما يتيح تقديم خدمات الكشف والعلاج لعدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات.

وأضاف أن القافلة تبدأ أعمالها في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر مركز شباب اللواء صبيح، حيث سيتم استقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مجانًا، إلى جانب صرف العلاج للحالات المستحقة وفق الإمكانات المتاحة.

وأكد الحريتي أن تنظيم هذه القافلة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الوحدة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لتنفيذ المزيد من المبادرات والقوافل الخدمية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للأهالي.

ودعت الوحدة المحلية جميع المواطنين إلى التوجه إلى مقر القافلة في الموعد المحدد للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدة أن القافلة تستهدف توفير رعاية صحية متكاملة والكشف في جميع التخصصات المتاحة بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

الوادي الجديد احبار الوادي الجديد الفرافرة

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