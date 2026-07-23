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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال يطالب بحصته المستحقة من المناصب العليا والبعثات بالأمانة العامة للجامعة العربية

سفير الصومال بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
سفير الصومال بالقاهرة يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

التقى سفير الصومال بالقاهرة، والمندوب والدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جمهورية الصومال والجامعة العربية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات وتهاني رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، الدكتور حسن شيخ محمود، إلى الأمين العام بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته، ومؤكداً حرص الصومال على دعم جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك.

الأوضاع داخل جمهورية الصومال 

كما استعرض السفير مستجدات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع جامعة الدول العربية، بما يسهم في خدمة المصالح العربية المشتركة، وتطوير آليات العمل المشترك، ودعم القضايا ذات الأولوية بالنسبة للدول العربية.

وطالب السفير علي عبدي أواري بمنح جمهورية الصومال حصتها المستحقة من المناصب العليا في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولا سيما مناصب رؤساء البعثات والوظائف الدائمة رفيعة المستوى.

من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكداً اهتمام الجامعة بدعم جمهورية الصومال، وإيلاء طلباتها الاهتمام اللازم، بما يعزز التعاون بين الجانبين ويخدم أهداف العمل العربي المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير علي عبدي أواري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مثمناً مستوى التعاون القائم بين جمهورية الصومال وجامعة الدول العربية، ومؤكداً تطلع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة.

سفير الصومال جامعة الدول العربية الأمين العام الرئيس الصومالي علي عبدي أواري نبيل فهمي جمهورية الصومال سفير الصومال بالقاهرة والمندوب الدكتور حسن شيخ محمود جمهورية الصومال الفيدرالية الصومال سفير الصومال بالقاهرة

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