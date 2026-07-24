بالصور .. مروان بابلو وليجي سي يشعلان إطلاق "صيف بورتو جولف العلمين" ويتألقان بدويتو "شوفت كلام"

افتتح نجما الراب مروان بابلو وليجي سي مساء أمس الخميس فعاليات مهرجان "صيف بورتو جولف العلمين" Porto Golf Summer Festival 2026، بأقوى سهرات الراب لهذا الصيف، وسط حضور جماهيري غير مسبوق من مختلف الجنسيات العربية، وأجواء عالمية.



وأشعل ليجي سي مسرح بـورتو جولف العلمين في أولى فقرات الحفل وافتتحها بأغنية "بتادين" التي استقبلها الجمهور بعاصفة من الهتافات وصيحات الإعجاب.

كما قدم ليجي سي لأول مرة على المسرح أغنيته الجديدة "سيبي نفسك خالص"لتحظي بتفاعل كبير بعد أن رددها الحضور معه بالكامل واختتم فقرته بأغنية "لو نسياني" وسط أجواء احتفالية بعدها حرص على توجيه تحية خاصة لصديقه مروان بابلو.



وخطف مروان بابلو الأنظار مع افتتاح قوي لفقرته بأغنية "فلكسن " بعدها وجه التحية للجمهور على حفاوة الاستقبال.

وقدم بابلو خلال فقرته باقة من أنجح أغانيه المحببة لجمهور الشباب، منها "ديفا" و

"ماتمشيش" و"راكور" و"الجميزة" .. وغيرها منن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

كما حرص بابلو على دعوة ليجي سي للعودة إلى خشبة المسرح لمشاركته تقديم دويتو "شوفت كلام"وسط المزيد من آجواء الحماسة التي أشعلت الحفل ومع تصاعد الهتافات قدمها بابلو وليجي سي للمرة الثانية تلبية لرغبات الجمهور .

أقيم الحفل بتنظيم ياسر الحريري أمازون إنترتينمنتس وفق معايير عالمية حيث صمم المسرح تامر فوزي برؤية بصرية ضخمة تواكب طبيعة العروض الموسيقية المعاصرة فيما تولى وليد الحريري تصميم الإضاءة التي منحت العرض بعداً درامياً وطاقة بصرية رفعت من تجربة الجمهور وشارك في إحياء أولى فقرات الحفل ال dj العالمي عمرو saw .

ويأتي حفل مروان بابلو وليجي سي كأولى فعاليات Porto Golf Summer Festival 2026، الذي يستهدف الأسر والشباب من مختلف الأعمار في تجربة ترفيهية ثقافية متكاملة، ويواصل استقطاب أبرز الأسماء في مشهد الموسيقى والترفيه بالساحل الشمالي.

كان ضمن الحضور في منطقة ال vip الفنان سليم الترك وكابتن عمر شريف لاعب كرة الطائرة بالنادي الأهلي ونجم منتخب مصر.