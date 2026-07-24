إندونيسيا تدين الهجمات على ناقلات النفط في البحر الأحمر

أدانت إندونيسيا بشدة الهجمات الأخيرة على سفن تجارية في البحر الأحمر، ووصفت الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للاستقرار الإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان نشرته، اليوم /الجمعة/، "إن هذا العمل مخالف للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ حرية الملاحة، ويعرض السلامة البحرية والتجارة الدولية والاستقرار الإقليمي للخطر".

وحثت إندونيسيا جميع أطراف النزاع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد التوترات، واحترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت إندونيسيا دعمها لحل سلمي مدعوم من الأمم المتحدة للنزاع الأوسع نطاقا في اليمن، وشددت على ضرورة أن تظل أي عملية سياسية شاملة، وأن تحترم سيادة اليمن ووحدة أراضيه، وأن يقودها الشعب اليمني.

ويأتي ذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على ناقلتي نفط متجهتين إلى الممكلة العربية السعودية، وأعلنت حركة الحوثيين تبنيها لهذه الهجمات موضحة أنها استخدمت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.