الغربية تواصل تنفيذ خطتها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لخدمة المواطنين.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بدء أعمال رصف طريق سنباط–شرشابه بمركز زفتى، بطول 2.5 كم وعرض 8 أمتار، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2025/2026، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالغربية بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الطريق يمثل محورًا مهمًا يربط بين مجلس قروي سنباط وطريق زفتى/المحلة الكبرى، وصولًا إلى مجلس قروي شرشابه وقرى مركز السنطة، مشددًا على استمرار متابعة مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتيسير حركة المواطنين.