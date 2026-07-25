غير متوقع.. زيت طبيعي يعالج حب الشباب والجروح

يعد زيت حبة البركة من المواد الطبيعية التى تمتلك فوائد تجميلية وعلاجية للجلد والبشرة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن زيت حبة البركة يحسن البشرة ويساعد في علاج حب الشباب والتئام الجروح.

أصبح استخدام زيت حبة البركة موضعياً لعلاج بعض الحالات، مثل حب الشباب والأكزيما، شائعاً كعلاج طبيعي.

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات، يبدو أن زيت حبة البركة يساعد في تقليل حب الشباب.

أشارت دراسة أجريت عام 2020 إلى أن استخدام جل موضعي مكون من خلاصة حبة البركة مرتين يوميًا لمدة شهرين، ساهم في تقليل حدة حب الشباب بنسبة 80% ولاحظ الباحثون على وجه الخصوص انخفاض عدد بثور حب الشباب مقارنةً بالمجموعة الضابطة.

في دراسة أجراها باحثون إيرانيون، وُجد أن زيت حبة البركة فعال مثل كريم بيتاميثازون للبشرة في تحسين نوعية الحياة لدى مصابي الأمراض الجلدية خاصة الأكزيما وتقليل شدة الأعراض في اليدين.

تشير الدراسات إلى أن مركب الثيموكينون البارز في زيت حبة البركة قد يحفز نمو الأنسجة ويساعد في التئام الجروح الموجودة في الجلد.