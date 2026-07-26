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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: الشباب يختتمون مشاركتهم المتميزة في حملة «أهلًا بالصيف».. والقافلة الطبية بالفرافرة تختتم فعالياتها بالكشف على 424 شخصًا

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

اختتم أبناء محافظة الوادي الجديد مشاركتهم في فعاليات حملة «أهلًا بالصيف» التي ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز وعي الأطفال والنشء بالمحافظات الحدودية، وتنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم.


فعاليات توعوية وثقافية وترفيهية

وشارك وفد المحافظة في برنامج متكامل ضم فعاليات توعوية وثقافية وترفيهية، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وعدد من الوزارات والجهات الشريكة، حيث تضمن البرنامج ورش عمل تفاعلية وزيارات ميدانية لعدد من المعالم الحضارية والمؤسسات الثقافية والعلمية، إلى جانب أنشطة هدفت إلى تنمية المهارات وتعزيز التواصل بين الأطفال من مختلف المحافظات.

واختُتمت الفعاليات وسط أجواء من التفاعل والإيجابية، فيما كرّمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحدى النماذج المتميزة من أبناء الوادي الجديد، تقديرًا لأدائها ومشاركتها الفاعلة، في تأكيد على المستوى المشرف الذي ظهر به أبناء المحافظة طوال فعاليات الحملة، وما عكسوه من وعي والتزام وتميز.

القافلة الطبية بقرى الفرافرة بالوادي الجديد تختتم فعالياتها بالكشف على 424 شخصا

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نُفذت بقريتي أبو منقار واللواء صبيح بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، مؤسسة حياة كريمة وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، ضمن جهود تقديم الخدمات الصحية المجانية للأهالي والوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة حققت نتائج متميزة، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 424 حالة بواقع 304 حالات بقرية أبو منقار و120 حالة بقرية اللواء صبيح، إلى جانب إجراء 44 نظارة طبية مجانية، شملت 28 نظارة لأهالي أبو منقار و16 نظارة لأهالي اللواء صبيح.

وأضاف وكيل صحة الوادي الجديد، أن القوافل الطبية تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الخدمات الصحية بالقرى والمناطق النائية، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة بالمجان، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، والكشف المبكر عن الأمراض، وتحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج أو التدخلات الطبية إلى المستشفيات المختصة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن نجاح القافلة جاء ثمرة التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية بمختلف مراكز المحافظة، وفق خطة تستهدف توسيع مظلة الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية لأبناء الوادي الجديد.

وأكد الدكتور شريف صبحي أن مديرية الصحة بالوادي الجديد تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في القوافل الطبية المجانية بجميع مراكز المحافظة، مع توفير التخصصات الطبية المختلفة والأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ويعزز جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بالأغاني الوطنية.. ثقافة الوادي الجديد تحيي ذكرى ثورة 23 يوليو


أحيت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد، ذكرى ثورة 23 يوليو بتنظيم احتفالية فنية بمقر نقابة المهندسين بمدينة الخارجة، ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة إلى إحياء المناسبات الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والهوية المصرية.


فقرات فنية متنوعة


وجاءت الاحتفالية ضمن برامج الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر، مدير عام الإقليم، وتنفيذ فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة  ابتسام عبد المريد.


وشهدت الاحتفالية مشاركة فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد سعد، التي قدمت باقة من الأغاني الوطنية التي تفاعل معها الحضور، واستحضرت محطات مضيئة من تاريخ الوطن، في أجواء اتسمت بالحماس والفخر.


وتأتي هذه الفعالية في إطار خطة وزارة الثقافة لتقديم أنشطة ثقافية وفنية مجانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في نشر الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني، وإحياء المناسبات القومية من خلال الفنون والإبداع.

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