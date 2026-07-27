أغنى مناطق العالم وأفقرها في 2025.. أين تتركز الاقتصادات مرتفعة الدخل والدول المنخفضة؟

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن خريطة توزيع مستويات الدخل عالميًا لعام 2025، والتي أظهرت تفاوتًا واضحًا بين الأقاليم، إذ تواصل أوروبا وأمريكا الشمالية الهيمنة على قائمة الاقتصادات مرتفعة الدخل، بينما لا تزال دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تضم النسبة الأكبر من الاقتصادات منخفضة الدخل.

ويستند البنك الدولي في تصنيف اقتصادات العالم إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي (GNI)، حيث يقسم الدول إلى أربع فئات رئيسية، تشمل: الدخل المنخفض (1,175 دولارًا أو أقل)، والدخل المتوسط الأدنى (من 1,176 إلى 4,635 دولارًا)، والدخل المتوسط الأعلى (من 4,636 إلى 14,375 دولارًا)، والدخل المرتفع (أكثر من 14,375 دولارًا للفرد سنويًا).

أمريكا الشمالية.. جميع الدول ضمن فئة الدخل المرتفع

جاء إقليم أمريكا الشمالية، الذي يضم الولايات المتحدة وكندا وبرمودا وفق تصنيف البنك الدولي، في صدارة الأقاليم العالمية، بعدما سجل نسبة 100% من دوله ضمن فئة الدخل المرتفع، ليظل الإقليم الوحيد الذي يضم اقتصادات مرتفعة الدخل بالكامل.

أوروبا وآسيا الوسطى.. أغلبية الاقتصادات ثرية

واحتل إقليم أوروبا وآسيا الوسطى المرتبة الثانية، حيث تنتمي 69% من دوله إلى فئة الدخل المرتفع، وهو ما يعكس استمرار قوة الاقتصادات الأوروبية وارتفاع مستويات دخل الأفراد مقارنة بمعظم مناطق العالم.

شرق آسيا والمحيط الهادئ.. مزيج بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة

أما إقليم شرق آسيا والمحيط الهادئ، فقد سجل توزيعًا أكثر تنوعًا، إذ جاءت 42% من دوله ضمن فئة الدخل المرتفع، بينما تنتمي 34% إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى.

ويضم الإقليم عددًا من أكبر الاقتصادات العالمية، مثل اليابان وسنغافورة وأستراليا، إلى جانب اقتصادات صاعدة مثل الصين وإندونيسيا والفلبين.

أمريكا اللاتينية.. هيمنة للدخل المتوسط الأعلى

وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، شكلت الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والدخل المرتفع نحو 88% من إجمالي دول الإقليم، بما يعكس تحسن مستويات الدخل مقارنة بالعديد من المناطق النامية.

جنوب آسيا.. لا وجود للدول منخفضة الدخل

وأشار التقرير إلى أن جنوب آسيا خرج بالكامل من قائمة الأقاليم التي تضم دولًا منخفضة الدخل، حيث تنتمي 67% من دوله إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، بينما تقع بقية الدول ضمن فئة الدخل المتوسط الأعلى.

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. توزيع متوازن

وسجل إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب أفغانستان وباكستان، أكبر تنوع في مستويات الدخل، إذ تضم المنطقة 35% من الدول مرتفعة الدخل، و30% من الدول متوسطة الدخل الأدنى، و22% من الدول متوسطة الدخل الأعلى، مقابل 13% من الدول منخفضة الدخل.

إفريقيا جنوب الصحراء.. الأعلى في معدلات الدخل المنخفض

في المقابل، جاءت إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ذيل التصنيف العالمي، بعدما أصبحت الإقليم الوحيد الذي تمثل فيه الاقتصادات منخفضة الدخل النسبة الأكبر، إذ تنتمي 44% من دوله إلى هذه الفئة، بينما تقع 42% ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى.

وأرجع التقرير ذلك إلى استمرار تحديات هيكلية، من بينها محدودية التصنيع، وضعف البنية التحتية، والنمو السكاني المرتفع، وهي عوامل أسهمت في تباطؤ نمو نصيب الفرد من الدخل.

ورغم ذلك، برزت سيشل كاستثناء داخل الإقليم، بعدما أصبحت الدولة الوحيدة المصنفة ضمن الاقتصادات مرتفعة الدخل، مستفيدة من اقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على السياحة والخدمات.

فجوة اقتصادية مستمرة

وتؤكد بيانات البنك الدولي استمرار الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، إذ تتركز معظم الدول مرتفعة الدخل في أمريكا الشمالية وأوروبا، بينما لا تزال إفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات تحول دون انتقال غالبية دولها إلى شرائح دخل أعلى، وهو ما يعكس استمرار التفاوت الاقتصادي بين أقاليم العالم رغم التحسن الذي حققته بعض الدول النامية خلال السنوات الأخيرة.