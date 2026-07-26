مش هتشوف القبر تاني.. شخص يتوعد آخر داخل الترب: هحرمك تقرأ الفاتحة لأهلك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يوجه تهديدات لشخص آخر داخل مقابر العمود بمحافظة الإسكندرية، وسط وجود عدد من الأشخاص داخل إحدى مناطق المقابر.

وظهر في الفيديو المتداول ثلاثة أشخاص داخل المقابر، فيما كان أحدهم يتحدث بطريقة غاضبة ويوجه عبارات تهديد للطرف الآخر، على خلفية خلافات سابقة بينهما، قائلًا: "هحرمك إنك تقرأ الفاتحة على أخوك أو قريبك أو ابن أخوك أو أمك أو أختك، القبر ده أنت مش هتشوفه تاني"،

وأضاف الشخص خلال حديثه عبارات أخرى تضمنت تهديدًا شديد اللهجة، مشيرًا إلى وجود خلافات سابقة بسبب مشاجرة وقعت بين أطفال، بحسب ما جاء في الفيديو، حيث قال إن الواقعة جاءت بعد خلاف مع أحد أقاربه.

وأثار المقطع المتداول تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة كشف حقيقة الواقعة، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تهديدات أو مخالفات.