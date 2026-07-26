إعصار "جينيفيف" يشتد قبالة سواحل المكسيك دون تهديد مباشر لليابسة.. و"فاوستو" يتجه نحو هاواي

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية "جينيفيف" لتتحول إلى إعصار في المحيط الهادئ جنوب غرب المكسيك، مع توقعات باستمرار اشتدادها خلال الأيام المقبلة لتصبح إعصارا كبيرا، دون أن تشكل تهديدا مباشرا للمناطق الساحلية.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي بأن الإعصار يحمل رياحا مستدامة تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة "80 ميلا في الساعة"، ما يصنفه ضمن الفئة الأولى، فيما يتوقع أن يبلغ الفئة الثالثة أو أعلى خلال الأيام المقبلة.

ويقع مركز الإعصار على بعد نحو 810 كيلومترات جنوب غرب مدينة مانزانيلو المكسيكية، ويتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي بسرعة 24 كيلومترا في الساعة.

ورغم عدم إصدار أي تحذيرات أو إنذارات للسواحل، حذر المركز من أن الأمواج العالية والتيارات الساحبة الناتجة عن الإعصار قد تتسبب في ظروف بحرية خطرة تهدد الحياة على أجزاء من الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تمتد إلى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا مساء الأحد أو الاثنين.

في الوقت نفسه، يواصل إعصار "فاوستو" تحركه غربا في المحيط الهادئ باعتباره إعصارا من الفئة الثانية، على مسار عام باتجاه جزر هاواي.

وأوضح خبراء الأرصاد أن "فاوستو" مرشح للضعف والتحول إلى عاصفة استوائية خلال الأيام المقبلة، إلا أنه قد يستمر في التسبب بأمواج خطرة، داعين السلطات والسكان في هاواي إلى متابعة تطورات مساره.

ويبلغ أقصى سرعة للرياح المصاحبة لإعصار "فاوستو" نحو 155 كيلومترا في الساعة، ويقع مركزه على بعد حوالي 1705 كيلومترات شرق مدينة هيلو في هاواي، ويتحرك غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.



