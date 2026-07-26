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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير النقل يتفقد محطة قطارات صعيد مصر لمتابعة انتظام تشغيل منظومة السكك الحديدية

وزير النقل المهندس كامل الوزير
وزير النقل المهندس كامل الوزير
أ ش أ

قام وزير النقل المهندس كامل الوزير، بجولة تفقدية موسعة بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، لمتابعة انتظام حركة التشغيل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذكرت وزارة النقل - في بيان اليوم - أن الوزير تفقد أرصفة المحطة الذكية التبادلية العملاقة ذات الطابع الفرعوني، وشبابيك حجز التذاكر، واطمأن على انتظام حركة القطارات، ووجه بتقديم أعلى مستويات الخدمة والتيسيرات لجمهور الركاب من المواطنين والسائحين، بما يليق بحجم التطوير الذي شهدته منظومة السكك الحديدية.

كما تابع الوزير الاستثمارات التجارية التي تم تنفيذها بالمحطة بالإضافة إلى الاطلاع على سير العمل بورشة صيانة الجرارات التي تضم ستة خطوط لصيانة وتجهيز الجرارات، مؤكدا أن جودة الصيانة تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة التشغيل.

وأشار الوزير إلى أن الخطة الاستثمارية الشاملة التي يتم تنفيذها تهدف إلى تعظيم و تعزيز الموارد المالية للهيئة، وجودة الخدمات، للارتقاء الدائم بمنظومة السكك الحديدية وبما يواكب الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي ختام جولته، عقد الوزير لقاء موسعا مع عدد كبير من قائدي القطارات، وذلك للمرة الثالثة خلال 15 يوما في رسالة واضحة تؤكد أن الوزارة تتبنى نهجا يعتمد على المتابعة الميدانية المباشرة والتواصل المستمر مع عناصر التشغيل، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة القطارات.

وشدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط والالتزام، وأن السلامة هي الأولوية الأولى التي لا تقبل أي تهاون أو استثناء، وأن جميع العاملين مطالبون بالالتزام التام باللوائح والتعليمات التشغيلية، لزيادة عوامل السلامة والأمان؛ بما يسهم في استمرار تقديم خدمة آمنة ومنتظمة لجمهور الركاب.

كما شدد وزير النقل على استمرار تطبيق مبدأ الثواب و العقاب بكل حسم، من خلال تكريم العناصر المتميزة وتحفيزها (مثل حافز الكيلومتر النظيف للمتميزين من قائدي القطارات) ومحاسبة أي عنصر يثبت تقصيره أو ارتكابه مخالفة تؤثر على سلامة التشغيل أو مستوى الخدمة.

ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ كافة برامج التدريب والتأهيل، والتوسع في التدريب العملي على كافة الأنظمة الحديثة لكافة طوائف التشغيل، ومنها قائدو القطارات، والارتقاء الدائم بالمستوى الفني لهم بالإضافة إلى الالتزام بتنظيم السرعات أثناء دخول المحطات بجميع الخطوط بما لايتجاوز 20 كم/ ساعة عند بداية الرصيف باعتباره أحد أهم عناصر تعزيز السلامة وتحقيق أعلى مستويات الانضباط التشغيلي.

ووجه الوزير، رئيس وقيادات الهيئة بعقد لقاءات دورية مع كافة طوائف التشغيل، ومنها قائدو القطارات، والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين مع الاستمرار في تقليل المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات.

واستمع الوزير إلى عدد من المقترحات والرؤى التي طرحها قائدو القطارات بشأن تطوير جداول التشغيل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل بمختلف أنواعها إلى جانب مناقشة سبل الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية المقدمة لهم؛ بما يعزز بيئة العمل ويدعم الارتقاء بمستوى الأداء داخل منظومة السكك الحديدية.

وتعهد الحاضرون من قائدي القطارات بالالتزام الكامل بلوائح التشغيل، والتقيد التام بإجراءات السلامة والأمان، والحفاظ على أعلى معدلات الانضباط أثناء التشغيل؛ بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وآمنة لجمهور الركاب.

كما أعربوا عن تقديرهم لما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بتطوير منظومة السكك الحديدية، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتحديث كافة عناصرها، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على هذه الإنجازات وتعظيم الاستفادة منها؛ بما يحقق أعلى مستويات السلامة والأمان ويضمن الارتقاء المستمر بجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وزير النقل المهندس كامل الوزير محطة قطارات صعيد مصر بشتيل

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