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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التوسع في المناطق الصناعية يدعم الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتطوير البنية التحتية للإنتاج يمثل خطوة استراتيجية تعكس جدية الدولة في تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الصناعي.

و أشارت بثينة أبو زيد في تصريح لموقع صدى البلد إلى أن إنشاء 36 منطقة صناعية أسهم في تحسين ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات، بما يعزز من قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

زيادة معدلات الإنتاج


و أوضحت عضو النواب أن الصناعة القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، مؤكدة أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من خلال تطوير المرافق وتقديم الحوافز للمستثمرين.


وتجدر الاشارة إلى أن نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.


وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا.

مجلس النواب المناطق الصناعية البنية التحتية القطاع الصناعي

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