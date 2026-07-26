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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوسع في المعارض الدولية خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

السياحة
السياحة
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن خطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتطوير وتعظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانة القطاع السياحي باعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وقال النائب محمد سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيادة مساحات الأجنحة المصرية في المعارض الدولية، وإتاحة الفرصة لمشاركة عدد أكبر من شركات السياحة والفنادق وشركات الطيران، تعكس حرص الدولة على تقديم صورة متكاملة للمقصد السياحي المصري أمام العالم، وإبراز ما تتمتع به مصر من تنوع فريد يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والرياضية وسياحة المؤتمرات.

إدراج متاحف للمستنسخات الأثرية داخل الأجنحة المصرية

وأضاف أن إدراج متاحف للمستنسخات الأثرية داخل الأجنحة المصرية بالمعارض الدولية يمثل فكرة مبتكرة تسهم في نقل عظمة الحضارة المصرية القديمة إلى الزائرين، وتخلق تجربة سياحية وثقافية مميزة تزيد من جاذبية الجناح المصري وتدعم جهود الترويج للمقصد المصري عالميًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوسع في المشاركة بالمعارض المتخصصة، مثل معارض سياحة الجولف والغوص وسياحة الحوافز والمؤتمرات، يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو استهداف شرائح جديدة من السائحين وفتح أسواق واعدة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في صناعة السياحة.

وشدد النائب محمد سمير على أن التكامل بين وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والاتحاد المصري للغرف السياحية، يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من خطط تسويقية طموحة يعزز فرص زيادة أعداد السائحين الوافدين ويدعم الاقتصاد المصري.

وأكد أن النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومنها زيادة عدد المعارض المشاركة بها وحصول الجناح المصري على جوائز دولية، تؤكد نجاح النهج التسويقي الجديد، مطالبًا بمواصلة تطوير أدوات الترويج السياحي والاستفادة من كافة المحافل الدولية للتعريف بالإمكانات السياحية والحضارية الهائلة التي تمتلكها مصر.

واكد النائب محمد سمير على أن السياحة المصرية تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة عالميًا، وأن تعزيز الحضور المصري في المعارض الدولية سيكون له دور محوري في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء صناعة سياحية أكثر قوة واستدامة.

مجلس النواب الهيئة المصرية العامة تعظيم المشاركة المصرية

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