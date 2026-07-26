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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التواجد في المعارض الدولية يعزز مكانة مصر سياسيًا واقتصاديًا

المعارض الدولية
المعارض الدولية
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في المشاركة وتنظيم المعارض الدولية يمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية، لما لها من دور محوري في تعزيز الحضور السياسي للدولة على الساحة الدولية، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وقالت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المعارض الدولية لم تعد مجرد منصات لعرض المنتجات أو الفرص الاستثمارية، بل أصبحت وسيلة استراتيجية للتواصل بين الدول، وبناء جسور الثقة، وإبراز ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات، بما يعكس صورة مصر الحديثة وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

 مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار والتجارة 

وأضافت أن التواجد المصري الفاعل في المحافل والمعارض الدولية يسهم في الترويج للسياسات التنموية التي تنتهجها الدولة، ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار والتجارة بفضل ما شهدته من تطوير في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن دعم صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية يمثل استثمارًا في المكانة السياسية للدولة، إلى جانب مردوده الاقتصادي، مؤكدة أن تعزيز الحضور المصري في هذه الفعاليات يساهم في نقل الصورة الحقيقية عن الاستقرار والتنمية، ويدعم جهود الدولة في ترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استراتيجية متكاملة للتوسع في استضافة والمشاركة بالمعارض الدولية، باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة في تعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي، والترويج للفرص الاستثمارية، ودعم رؤية مصر نحو التنمية المستدامة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية.

مجلس النواب المعارض الدولية الاقتصاد المنافسة

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