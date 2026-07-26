دمياط تشارك في معرض “البعث الفني وإحياء التراث” بدار الأوبرا المصرية

تحت رعاية الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، واشراف الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة شاركت محافظة دمياط في فعاليات معرض “البعث الفني وإحياء التراث” الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وذلك بالتنسيق بين إدارة كوبري دمياط الحضاري ووحدة السكان.

جاء ذلك في إطار رؤية المحافظة وحرصها على دعم المواهب الفنية وتنفيذ المزيد من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية الهادفة إلى تنمية قدرات مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.

كما جاءت هذه المشاركة تتويجًا لسلسلة من الأنشطة والورش التدريبية الفنية التي استهدفت الأطفال والشباب والسيدات، بهدف تنمية المهارات الإبداعية وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المصري وإحياء الفنون التراثية .

وشهد المعرض مشاركة واسعة من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض باقة متنوعة من الأعمال الفنية والإبداعية التي عكست ثراء وتنوع الموروث الثقافي والتراثي المصري، وحظيت أعمال المشاركين بإشادة كبيرة من الزوار والمتخصصين لما تميزت به من مستوى فني راقٍ ورؤية إبداعية متميزة.

وفي ختام فعاليات المعرض، تم تكريم المشاركين المتميزين تقديرًا لجهودهم وإبداعاتهم الفنية، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرتهم الإبداعية والمساهمة في صون التراث الثقافي المصري ونقله للأجيال القادمة.