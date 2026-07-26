رومانيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع في رومانيا ‌اليوم، إسقاط طائرة مسيرة روسية ‌فوق البحر الأسود، بعد أن انتهكت المجال الجوي الروماني.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطائرة المسيرة أسقطت "بأمان" على بعد 12 كيلومترا شمال شرقي سولينا، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الروسية دخلت المجال الجوي لرومانيا دون إذن 33 مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال ‌رادو ميروتا وزير الدفاع الروماني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "رومانيا ستواصل الدفاع بحزم عن سيادتها ومجالها الجوي لكن هذه الاستفزازات يجب أن تتوقف".

وتعد هذه هي الطائرة المسيرة الثالثة التي تسقطها رومانيا فوق مجالها الجوي منذ أمس الأول، الجمعة، وانتقد الرئيس الروماني ‌نيكوشور دان الانتهاكات الروسية للمجال الجوي لبلاده قائلا إنها "غير مقبولة ولا يمكن التهاون معها".