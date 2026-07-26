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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اللجنة الفنية للبطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة تعقد اجتماعا لمناقشة اللوائح المنظمة

اللجنة الفنية للبطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة تعقد اجتماعا لمناقشة اللوائح المنظمة
اللجنة الفنية للبطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة تعقد اجتماعا لمناقشة اللوائح المنظمة
أ ش أ

عقدت اللجنة الفنية للبطولة العربية والأفريقية للكبار والناشئين لكرة السرعة اجتماعًا موسعًا على هامش البطولة لمناقشة اللوائح المنظمة وسير المنافسات، ووضع الضوابط والإجراءات الفنية التي تضمن انتظام البطولة طوال فترة إقامتها.

وشهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مسابقات المنتخبات العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز انتشار اللعبة على المستويين العربي والأفريقي.

وانطلقت أمس فعاليات البطولة التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 24 وحتى 31 يوليو الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وأفريقية، تحت مظلة الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، في واحدة من أكبر البطولات القارية التي تشهدها اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا ورياضيًا مميزًا، تقدمه السيد حسان نقاظ الأمين العام لبلدية الرويبة، فضلًا عن رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والأفريقية والوفود المشاركة.

من جانبه أكد مصاب الهادي، رئيس الاتحاد الجزائري للرياضة للجميع، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة وعضو اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن استضافة البطولة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار اللعبة، من خلال تنظيم البطولات في مختلف المدن، بما يسهم في جذب المزيد من الشباب وزيادة قاعدة الممارسين، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة اللعبة يجعلها من أكثر الرياضات القابلة للانتشار في القارة الأفريقية.

من جانبها، أوضحت آمال العيسوي، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، أن استضافة الجزائر لهذا الحدث القاري تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، مؤكدة أن مشاركة 15 دولة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز انتشار كرة السرعة في الوطن العربي والقارة الأفريقية، والعمل على توسيع حضورها في الاستحقاقات الرياضية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين المنتخبات والأندية المشاركة على مدار أسبوع كامل، وسط تطلعات بخروج النسخة الحالية بصورة تنظيمية وفنية مميزة، بما يعزز مكانة كرة السرعة ويدعم جهود الاتحادين العربي والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين في نشر اللعبة ورفع مستوى المنافسة على المستويين العربي والأفريقي.

اللجنة الفنية للبطولة العربية والأفريقية للكبار والناشئين لكرة السرعة هامش البطولة اقشة اللوائح المنظمة الضوابط والإجراءات الفنية

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