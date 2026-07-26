اتصال بين عون وماكرون لبحث تطورات لبنان والمنطقة والتأكيد على وقف الاعتداءات الإسرائيلية

جرى، بعد ظهر اليوم، اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وأطلع الرئيس عون، نظيره الفرنسي على نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، والمحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين الأميركيين، والتي تناولت الوضع في لبنان ومرحلة ما بعد الاتفاق على صيغة الإطار، ومسار تنفيذ البنود الواردة فيها.

كما تناول الاتصال الأوضاع في جنوب لبنان في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، حيث شدد الرئيسان على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات والالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وتطرق البحث أيضًا إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مؤكدين أهمية استمرار المواكبة الدولية للحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

وفي ختام الاتصال، اتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل بينهما لمتابعة التطورات.