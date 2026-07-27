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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

شهدت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2026 تبايناً في الاتجاهات السعرية، بينما ارتفعت بشكل طفيف في السوق المحلي.

ويرصد موقع "صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 27 يوليو 2026.

أسعار الحديد عالميا اليوم

تباينت أسعار الحديد والمواد الخام عالميا، حيث ارتفعت أسعار خردة الحديد بشكل ملحوظ، في حين تراجعت أسعار خام الحديد، بينما استقرت أسعار معظم منتجات الصلب الأخرى، مع انخفاض أسعار لفائف الصلب المسطح البارد الصينية.

أسعار خردة الحديد

سجلت أسعار خردة الحديد HMS 1&2 (80:20) الموردة إلى تركيا من الولايات المتحدة 376 دولارًا للطن (CFR)، بزيادة قدرها 7 دولار للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

وانخفض سعر خام الحديد تركيز 62% الأسترالي إلى 99 دولارًا للطن (CFR)، متراجعًا بمقدار 2 دولار للطن.

أسعار البليت

واستقرت أسعار البليت في روسيا عند 465–472 دولارًا للطن (FOB).

وحافظت الأسعار الصينية على مستوياتها عند 460–465 دولارًا للطن (FOB).

 وارتفعت أسعار البليت في تركيا (من دول CIS) إلى 480–490 دولارًا للطن (CFR) بزيادة قدرها 3 دولار للطن.

أسعار حديد التسليح التركي

ارتفعت أسعار حديد التسليح التركي إلى 570–585 دولارًا للطن (FOB) بزيادة 3 دولار للطن.

واستقرت أسعار حديد التسليح من دول رابطة الدول المستقلة (CIS) عند 550–560 دولارًا للطن (FOB).

استقرت أسعار لفائف الأسلاك التركية عند 575–585 دولارًا للطن (FOB).

وسجلت أسعار لفائف الصلب المسطح الساخن الروسية عند 510–520 دولارًا للطن (FOB).

وانخفضت أسعار لفائف الصلب المسطح البارد (CRC 1 مم) الصينية إلى 530–550 دولارًا للطن (FOB)، مسجلة تراجعًا قدره 15 دولارًا للطن مقارنة بالأسبوع السابق.

ويعكس هذا الأداء استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية، مع تباين اتجاهات أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، في ظل ترقب المتعاملين لتطورات الطلب العالمي.

أسعار الحديد محليا اليوم الإثنين 27 يوليو 2026: 

ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري في مصر بشكل طفيف ليسجل 38460 جنيها للطن، وسجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 40 ألف جنيه و37500 جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

أسعار الحديد اليوم :

وسجل سعر حديد عز اليوم نحو 39954 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب اليوم نحو 39800 جنيه للطن.

وصل سعر  حديد العتال لنحو  39500 جنيه للطن

بلغ سعر  حديد المراكبي نحو 39400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو  39400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 38500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي لنحو 38400 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد مصر ستيل لنحو 37500 جنيه للطن.

أسعار الحديد أسعار خردة الحديد أسعار الحديد محليا أسعار لفائف الصلب أسعار البليت أسعار حديد التسليح التركي

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