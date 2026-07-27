طريقة عمل ورق عنب بالدجاج.. خطوة بخطوة

ورق عنب بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل ورق عنب بالدجاج، فيما يلي:

مقادير ورق عنب بالدجاج



● ورق عنب ملفوف جاهز

● دبس رمان

● رمان حب

● صدور دجاج استربس

● ملح

● فلفل أسود

● ماء بصل

● سماق

● جزر شرائح

● بصل شرائح

● طماطم شرائح

طريقة تحضير ورق عنب بالدجاج

تتبل صدور الدجاج بماء البصل ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والسماق.

ثم تشوح مع السمن ثم يضاف الخضار ويرص ورق العنب في نفس الوعاء ثم يضاق المرقة مع دبس الرمان والليمون والثوم و تترك حتى تمام النضج، وتقدم.