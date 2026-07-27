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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل ورق عنب بالدجاج.. خطوة بخطوة

طريقة عمل ورق عنب بالدجاج
طريقة عمل ورق عنب بالدجاج
هاجر هانئ

ورق عنب بالدجاج من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تحضيرها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك في البيت.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل  ورق عنب بالدجاج، فيما يلي:

مقادير ورق عنب بالدجاج


● ورق عنب ملفوف جاهز

● دبس رمان

● رمان حب

● صدور دجاج استربس

● ملح

● فلفل أسود

● ماء بصل

● سماق

● جزر شرائح

● بصل شرائح

● طماطم شرائح

طريقة تحضير ورق عنب بالدجاج

تتبل صدور الدجاج بماء البصل ودبس الرمان والملح والفلفل الأسود والسماق.

ثم تشوح مع السمن ثم يضاف الخضار  ويرص ورق العنب في نفس الوعاء ثم يضاق المرقة مع  دبس الرمان والليمون والثوم و تترك حتى تمام النضج، وتقدم.

ورق عنب بالدجاج مقادير ورق عنب بالدجاج طريقة تحضير ورق عنب بالدجاج

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