طريقة عمل سندوتش كفتة حمص بالزبادي.. جديد وغير تقليدي

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سندوتش كفتة حمص بالزبادي، فهي من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ.

مقادير سندوتش كفتة حمص بالزبادي



● حمص مسلوق

● بصل

● ثوم

● كمون

● شبت

● بقدونس

● كزبرة خضراء

● ملح وفلفل

● زيت للقلي

سلطة زبادي:

● خيار

● زبادي

● ثوم

● ملح

● عصير ليمون



للتقديم:

● خبز فينو

● جرجير

● شرائح طماطم



طريقة تحضير سندوتش كفتة حمص بالزبادي



في الكبة، يوضع كل المكونات الحمص مع الخضرة والملح والفلفل والبهارات

ثم تشكل على شكل أصابع وتقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي

لعمل سلطة الزبادي:

يخلط الزبادي مع الثوم والملح والفلفل وعصير الليمون وتخلط جيدا

وتقدم السلطة في الكفتة مع السندوتشات